Нацгвардия Узбекистана подтвердила задержание иностранцев во время беспорядков в Нукусе
12:32 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная гвардия Узбекистана подтвердила, что во время беспорядков в Нукусе были задержаны иностранцы.
«Иностранцы были задержаны, но сколько и из каких стран — не сообщается в интересах тайны следствия», — сказал заместитель командующего Нацгвардии Узбекистана Хамиджан Дадобаев в среду на брифинге для журналистов.
1-2 июля в Каракалпакии прошли массовые беспорядки под предлогом несогласия с изменением статуса региона в новой редакции Конституции Узбекистана. Власти заявили, что граждан ввели в заблуждение ради захвата местных органов власти. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел на территории региона режим ЧП. Глава государства также решил не вносить в основной закон изменения, лишающие Каракалпакию статуса суверенной республики в составе Узбекистана и права выхода по итогам референдума.
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