Официальная позиция РФ по денонсации договора с Норвегией пока не сформирована — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальная позиция России о возможности денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане пока не сформулирована, рассматриваются различные варианты. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой официальной позиции на этот счет нет», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, поддерживают ли в Кремле предложение о денонсации соответствующего договора.

«Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос. Не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос, — добавил он. — Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая».