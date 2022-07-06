Официальная позиция РФ по денонсации договора с Норвегией пока не сформирована — Песков
13:05 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальная позиция России о возможности денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане пока не сформулирована, рассматриваются различные варианты. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой официальной позиции на этот счет нет», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, поддерживают ли в Кремле предложение о денонсации соответствующего договора.
«Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос. Не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос, — добавил он. — Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая».
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