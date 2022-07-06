ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокационную станцию наведения системы С-300 и пункт временной дислокации иностранных наемников в Николаевской области Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области», — сказал он.