ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ
13:20 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ уничтожили радиолокационную станцию наведения системы С-300 и пункт временной дислокации иностранных наемников в Николаевской области Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области», — сказал он.
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