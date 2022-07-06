Норвегия согласилась пропустить грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия согласилась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через свою территорию. Об этом в среду сообщает телекомпания Эн-эр-ко со ссылкой на комментарий МИД королевства.

«МИД Норвегии проинформировал, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП „Стурскуг“ на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген. Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага», — говорится в сообщении.