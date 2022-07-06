Янукович призвал граждан Украины определиться, хотят ли они воевать до последнего украинца

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал своих соотечественников отрешиться от той информационной политики, которую проводят нынешние власти страны, и самим определиться, хотят ли они мира или продолжения войны.

«Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор — воевать „до последнего украинца“, либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — заявил он в обращении, опубликованном в среду его пресс-секретарем Юрием Кирасиром на странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Янукович также призвал официальный Киев адекватно оценивать ситуацию и прекратить врать о постоянных «победах».

«Может хватит врать о постоянных „победах“, в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом? Мне кажется, что сегодня, как никогда, требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины», — говорится в обращении Януковича.