Запад хочет покупать нефть из РФ не дороже 60 долл/бар - СМИ
19:25 06.07.2022
В ходе дискуссий, которые начались в преддверии саммита Группы семи в Германии 26–28 июня, союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от нефти. При этом они стремятся свести к минимуму воздействие таких мер на собственную экономику, пишет агентство.
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