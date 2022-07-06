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НОВОСТИ

Запад хочет покупать нефть из РФ не дороже 60 долл/бар - СМИ

19:25 06.07.2022

Соединенные Штаты и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40-60 долларов за баррель. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В ходе дискуссий, которые начались в преддверии саммита Группы семи в Германии 26–28 июня, союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от нефти. При этом они стремятся свести к минимуму воздействие таких мер на собственную экономику, пишет агентство.

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