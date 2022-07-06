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Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ

21:10 06.07.2022 Источник: Интерфакс

РФ, КНР и Иран ведут подготовку к серии масштабных учений в Латинской Америке, сообщает портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society.

"Иран, Россия и Китай готовят серию значительных военных учений в Латинской Америке в качестве демонстрации силы, свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран могут добраться до США", - отмечает портал.

Всего, по данным центра, в военных маневрах под названием Sniper Frontier в Западном полушарии, кроме РФ, КНР и Ирана, примут участие еще 10 стран. При этом в середине августа учения примет у себя Венесуэла.

The Washington Free Beacon отмечает, что планы этих учений являются наиболее явной демонстрацией того, как противники США в регионе развивают отношения с РФ, КНР и Ираном.

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