Китай пытается влиять на Вашингтон через местные власти и бизнес, утверждает разведка США
09:05 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские спецслужбы полагают, что Пекин пытается использовать свои связи с американскими предпринимателями и властями штатов для оказания влияния на вашингтонскую администрацию. Такое утверждение приводится в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США, опубликованном в среду.
«На протяжении десятилетий целый ряд структур в Китае налаживали в США связи с крупным бизнесом и властями на местном уровне и на уровне американских штатов, часто это приносило пользу обеим сторонам. Однако по мере роста напряженности между Пекином и Вашингтоном КНР <…> все больше пытается использовать данные связи на уровне ниже государственного для влияния на политику США и продвижения своих геополитических интересов», — полагают специалисты центра, входящего в аппарат директора Национальной разведки США.
«Некоторые из целей операций КНР по оказанию влияния состоят в том, чтобы расширить поддержку ее интересов среди местного руководства и властей штатов и оказывать давление на Вашингтон, добиваясь более дружественной политики по отношению к Пекину», — говорится в докладе. Как в нем отмечается, «КНР осознает, что местные власти и руководство американских штатов пользуются определенной независимостью от Вашингтона, и может пытаться использовать их в качестве марионеток, выступающих за проведение Соединенными Штатами такого курса, который желателен для Пекина». Как полагают сотрудники центра, власти КНР, в частности, могут стремиться к «укреплению экономического сотрудничества между США и Китаем, смягчению американской стороной критики китайской политики по отношению к Тайваню, тибетцам, уйгурам, выступающим за демократию активистам и другим».
Американские специалисты в связи с этим рекомендуют местным властям в США «проявлять бдительность, проводить надлежащие проверки и обеспечивать прозрачность, добропорядочность и подотчетность в рамках партнерства» с китайскими структурами. В докладе подчеркивается, что «операции КНР по оказанию влияния могут быть обманчивыми» и предполагать наличие «на первый взгляд безобидных возможностей в деловой сфере или гуманитарных обменов». В центре полагают, что таким образом китайская сторона якобы может «маскировать политические цели».
Как говорится в докладе, власти Китая могут «методично собирать и анализировать информацию» об американских руководителях местного уровня, в том числе личные данные. По версии специалистов центра, Пекин может предпринимать такие попытки, чтобы установить связи с теми деятелями, влияние которых в США в перспективе может возрасти.
НОВОСТИ
- 10:20 07.07.2022
- Экс-советник министра обороны США заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира
- 10:05 07.07.2022
- Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза
- 10:00 07.07.2022
- Токаев заявил о необходимости диверсификации путей поставок казахстанской нефти
- 09:32 07.07.2022
- Лавров в четверг проведет встречи с главами МИД Турции и КНР на полях СМИД G20
- 09:20 07.07.2022
- "Либо уйдет Джонсон, либо я" - кот Ларри
- 09:00 07.07.2022
- Джонсон заявил, что не покинет свой пост
- 22:30 06.07.2022
- Директор ФБР: Китайское правительство несет наибольшую долгосрочную угрозу Америке и Британии
- 21:10 06.07.2022
- Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ
- 19:25 06.07.2022
- Запад хочет покупать нефть из РФ не дороже 60 долл/бар - СМИ
- 18:30 06.07.2022
- На территории Литвы посадки и выхода из российских поездов нет - ФПК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать