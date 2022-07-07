Китай пытается влиять на Вашингтон через местные власти и бизнес, утверждает разведка США

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские спецслужбы полагают, что Пекин пытается использовать свои связи с американскими предпринимателями и властями штатов для оказания влияния на вашингтонскую администрацию. Такое утверждение приводится в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США, опубликованном в среду.

«На протяжении десятилетий целый ряд структур в Китае налаживали в США связи с крупным бизнесом и властями на местном уровне и на уровне американских штатов, часто это приносило пользу обеим сторонам. Однако по мере роста напряженности между Пекином и Вашингтоном КНР <…> все больше пытается использовать данные связи на уровне ниже государственного для влияния на политику США и продвижения своих геополитических интересов», — полагают специалисты центра, входящего в аппарат директора Национальной разведки США.

«Некоторые из целей операций КНР по оказанию влияния состоят в том, чтобы расширить поддержку ее интересов среди местного руководства и властей штатов и оказывать давление на Вашингтон, добиваясь более дружественной политики по отношению к Пекину», — говорится в докладе. Как в нем отмечается, «КНР осознает, что местные власти и руководство американских штатов пользуются определенной независимостью от Вашингтона, и может пытаться использовать их в качестве марионеток, выступающих за проведение Соединенными Штатами такого курса, который желателен для Пекина». Как полагают сотрудники центра, власти КНР, в частности, могут стремиться к «укреплению экономического сотрудничества между США и Китаем, смягчению американской стороной критики китайской политики по отношению к Тайваню, тибетцам, уйгурам, выступающим за демократию активистам и другим».

Американские специалисты в связи с этим рекомендуют местным властям в США «проявлять бдительность, проводить надлежащие проверки и обеспечивать прозрачность, добропорядочность и подотчетность в рамках партнерства» с китайскими структурами. В докладе подчеркивается, что «операции КНР по оказанию влияния могут быть обманчивыми» и предполагать наличие «на первый взгляд безобидных возможностей в деловой сфере или гуманитарных обменов». В центре полагают, что таким образом китайская сторона якобы может «маскировать политические цели».

Как говорится в докладе, власти Китая могут «методично собирать и анализировать информацию» об американских руководителях местного уровня, в том числе личные данные. По версии специалистов центра, Пекин может предпринимать такие попытки, чтобы установить связи с теми деятелями, влияние которых в США в перспективе может возрасти.