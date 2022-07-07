Андрей Воробьев: Прирост инвестиций в Подмосковье выше среднего показателя по стране

10:37

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областив интервью на радио Sputnik подвел итоги экономического развития региона за полгода.

«У нас за полгода прирост собственных доходов консолидированного бюджета (это региональный плюс муниципальный) составил 15%. Сразу хочу сказать, что это ниже, чем в стране – там более 26%. Но у нас высокая база, поэтому сам прирост уже должен обнадеживать и радовать. Важно его сохранять. Последние годы мы занимаем 2-е место по валовому региональному продукту, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы очень внимательны к инвестициям. В первом квартале прирост составил 33%. По стране эта цифра в районе 13-14%. То есть в Подмосковье бизнес и малый, и крупный приходит, потому что здесь земля, инфраструктура, есть сопровождение проектов».

Губернатор отметил, что Подмосковье поддерживает высокие темпы строительства. Это позволяет занимать лидирующие позиции среди регионов РФ по количеству введенных многоквартирных домов и ИЖС.

«За первые полгода мы выдали очень хороший результат по строительству. Но традиционно это не только жилье – МКД и ИЖС. Это еще и инфраструктура. На территории Москвы и Подмосковья - в нашей агломерации реализуются большие важные федеральные проекты. Плюс концессионные – это тоже инвестиции, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - Жилья мы ввели в первом полугодии в 2 раза больше, чем в прошлом году. Это позволяет говорить нам, что мы по-прежнему будем лидировать по МКД и ИЖС в стране».

В эфире радио Sputnik была затронута тема безработицы. По словам губернатора, ее уровень остается низким.

«Ключевой характеристикой любой территории, очень важным показателем является безработица. По итогам 6 месяцев безработица у нас очень низкая – 0,6%. Другое дело, что жители ищут работу по душе, чтобы она была высокооплачиваемая. Мы заинтересованы в высокотехнологичных инвестициях, которые дают компетентным людям работу и хороший доход», - сказал Андрей Воробьёв.

Затрагивая тему влияния коронавируса на экономику, губернатор отметил, что, вопреки трудностям, региону удалось удержать рост показателей по разным направлениям.

«Меры поддержки, которые были приняты, сработали в 2021 году очень хорошо. Мы испытывали, пожалуй, самые сильные падения в 2020-м, кода были карантины – останавливались станки, конвейеры и торговля, соответственно. Очевидно, что здесь удар по экономике наиболее сильный. Когда мы отказались от карантинов, экономика начала восстанавливаться и, в частности, промышленность. В прошлом году у нас был рост 12% за полгода, сейчас – 6%, но это рост, - сказал Андрей Воробьёв. - Торговля у нас вообще драйвер в Подмосковье - на нее приходится четверть валового регионального продукта. Наверное, это заметно по количеству торговых центров и маркетплейсов, которые расположены в области. Здесь тоже видим снижение роста, но мы в плюсе. Поэтому я очень надеюсь, что это связано с тем тяжелым мартом-апрелем, когда и ставка была запредельная, и логистика начала сбоить. Очень надеюсь, что это восстановится».