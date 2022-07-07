Уже 50 британских политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона — ТВ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число политиков, за последние два дня покинувших правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в четверг утром достигло 50. На это указывают подсчеты телеканала «Скай ньюс» и вещательной корпорации Би-би-си.

К настоящему моменту в отставку подали четверо обладателей министерских должностей, включая глав Минфина и Минздрава, и почти два десятка заместителей министров.