Уже 50 британских политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона — ТВ
11:00 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число политиков, за последние два дня покинувших правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в четверг утром достигло 50. На это указывают подсчеты телеканала «Скай ньюс» и вещательной корпорации Би-би-си.
К настоящему моменту в отставку подали четверо обладателей министерских должностей, включая глав Минфина и Минздрава, и почти два десятка заместителей министров.
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