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НОВОСТИ

Литва не согласится на зеленый коридор для транзита в Калининград — советник президента

11:05 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовские власти не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область РФ через свою территорию. Об этом в четверг заявила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите в эфире национального радио Эл-эр-тэ.

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — сказала она.

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