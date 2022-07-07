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В украинском Переяславе снесли монумент в честь 300-летия воссоединения Украины и России

11:20 07.07.2022 Источник: Газета.Ru

В украинском Переяславе Киевской области снесли монумент в честь 300-летия воссоединения Украины и России. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной госадминистрации Алексей Кулеба в Telegram.

«В городе Переяславе снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией. <...> Памятник демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Кулеба связал демонтаж памятника со «зверствами российской армии» в центральной Украине и с невозможностью дружить с «рашистами».

Памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией был установлен в Переяславле 8 октября 1961 года на площади Богдана Хмельницкого.  Газета.Ru

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