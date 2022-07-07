В Москве арестован глава научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук
12:05 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директора Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрея Грудзинского, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.
«Басманным районным судом Москвы 6 июля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грудзинского Андрея, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), до 22 августа 2022 года, являющегося директором Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ „Российская академия ракетных и артиллерийских наук“, — сказали в суде.
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