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НОВОСТИ

В Москве за час выпало более трети месячной нормы осадков

19:10 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за один час. Об этом сообщает в четверг комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

«Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час», — говорится в сообщении комплекса, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Здесь подчеркивается, что наибольшее количество осадков зафиксировано в центре мегаполиса, а также прилегающих к нему районах Южного административного округа.


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