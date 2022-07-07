В Москве за час выпало более трети месячной нормы осадков
19:10 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час», — говорится в сообщении комплекса, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Здесь подчеркивается, что наибольшее количество осадков зафиксировано в центре мегаполиса, а также прилегающих к нему районах Южного административного округа.
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