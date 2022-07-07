В Москве за час выпало более трети месячной нормы осадков

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за один час. Об этом сообщает в четверг комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

«Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час», — говорится в сообщении комплекса, опубликованном в его официальном Telegram-канале. Здесь подчеркивается, что наибольшее количество осадков зафиксировано в центре мегаполиса, а также прилегающих к нему районах Южного административного округа.



