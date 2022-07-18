ФРГ читает, что Россия полностью не возобновит поставки по «Северному потоку» - Bild

11:05 Источник: Lenta.ru

Правительство Германии подозревает, что Россия сократит поставки газа по «Северному потоку». Об этом пишет Bild.

По информации издания, глава государственной канцелярии Германии Вольфганг Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций. На ней он объяснил, что федеральные власти считают, что Россия после завершения ремонта трубопровода не возобновит прокачку газа в полном объеме.

До 21 июля «Северный поток» не работает из-за планового техобслуживания. Lenta.Ru