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НОВОСТИ

Большинство россиян уверены в дальнейшем росте цен - опрос

12:00 18.07.2022 Источник: Интерфакс

Более трети россиян (36%) считают, что в ближайшие четыре недели цены на основные продукты, товары и услуги продолжат расти в том же темпе, что и раньше, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Кроме того, согласно исследованию, повышения темпов роста цен ожидает каждый пятый россиянин (22%), еще 10% сограждан уверены, что цены в ближайшие четыре недели будут расти медленнее.

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