Сбер победил в двух номинациях первой премии Российской ассоциации по связям с общественностью

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Два проекта Сбера победили в премии Российской ассоциации по связям с общественностью. В номинации «Переход на зеленый» Сбер был отмечен за лучшую кампанию по сопровождению экологической трансформации бизнеса. А в номинации «Красота игры» жюри высоко оценило результаты Сбера в продвижении технологий искусственного интеллекта и успешное формирование привлекательного образа технологической компании.

Сбер вносит весомый вклад в российскую зеленую повестку. Он стал первым российским банком, объявившим стратегическую цель достижения углеродной нейтральности операционной деятельности не позднее 2030 года. Сбер принимает активное участие в развитии рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России, профинансировав проекты ВИЭ совокупной мощностью более 850 МВт.

Портфель ESG и зеленых кредитов Сбера составил 395 млрд руб. на начало июня 2022 года. Сбер успешно разместил выпуск дебютных собственных зеленых облигаций на общую сумму в размере 25 млрд руб., средства от которых пошли на строительство восьми солнечных электростанций.

За последние несколько лет Сбер сделал также огромный шаг вперед не только с точки зрения бизнеса, но и технологий. Благодаря собственным инвестициям, вывел на рынок множество самых передовых решений. И как следствие, кратно увеличил количество клиентов, которые используют исключительно его цифровые каналы. Кроме того, Сбер реализует множество своих мероприятий по развитию искусственного интеллекта в России по ключевым направлениям: создание инфраструктуры, развитие науки, партнерство с исследовательскими центрами и другие.

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) впервые провела собственную премию. Ее цель – признание выдающихся результатов в области репутационного менеджмента, которые достигнуты крупнейшими российскими компаниями. РАСО фокусируется на комплексных подходах компаний к организации своих коммуникаций, которые оказывают непосредственное влияние на бизнес-процессы и существенным образом меняют восприятие ключевых стейкхолдеров.

Вид премии – NFT, зарегистрированное на блокчейн-платформе, ее можно выставить в своей Метавселенной. Виртуальная экспозиция всех врученных NFT-наград с краткими обоснованиями причин выбора каждого из победителей опубликована на сайте премии.