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НОВОСТИ

ЕС опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» РФ - Pais

10:20 25.07.2022 Источник: Газета.Ru

Обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País пишет о страхах Брюсселя получить «троянского коня» России в виде Италии в Европе.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — пояснил де Мигель.

Автор статьи пишет, что Брюссель обеспокоен позицией Рима в связи с сильной зависимостью от российских углеводородов. Поэтому после отставки Драги Брюссель может остаться без опоры, а Украина — без ценного союзника.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги подал заявление об отставке.  Газета.Ru

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