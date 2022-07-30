Российская сеть магазинов OBI была продана за 1 евро

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкая компания OBI («Оби») подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети магазинов OBI. Об этом в субботу сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам соглашения.



Как сообщает газета, согласно условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже группа инвестиционно-строительных компаний Max может продать часть бизнеса «третьим лицам», отмечает издание.



Собеседники «Ведомостей» сообщили, что сумма сделки была символической и составила 1 евро.



