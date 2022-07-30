Российская сеть магазинов OBI была продана за 1 евро
20:20 30.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщает газета, согласно условиям сделки, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже группа инвестиционно-строительных компаний Max может продать часть бизнеса «третьим лицам», отмечает издание.
Собеседники «Ведомостей» сообщили, что сумма сделки была символической и составила 1 евро.
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