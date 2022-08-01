В Москве умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин умер в Москве на 85-м году жизни. Как сообщил в понедельник ТАСС руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России» Александр Михайлов, он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

«Умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин. Я общался с ним пару раз, хотя был всего лишь начальником отдела московского управления КГБ. Встречи были посвящены созданию многосерийного художественного фильма о нашей спецслужбе», — сказал Михайлов.

По его словам, при Бакатине были расшифрованы имена агентов КГБ, он также передал в 1991 году послу США схему прослушивания здания американской дипмиссии в Москве. «Многие материалы уничтожались, потому что никто не мог гарантировать, что они не утекут. Именно при Бакатине были расшифрованы имена агентов КГБ, преданы гласности материалы секретного и конфиденциального содержания, сломаны судьбы многих людей, нарушены основы и принципы работы спецслужб, преданы наши союзники», — отметил Михайлов.

Бакатин родился 6 ноября 1937 года. С 1988 по 1990 год был министром внутренних дел СССР, с 1991 по 1992 год стал последним руководителем КГБ СССР. В 1991 году баллотировался в качестве кандидата на выборах президента РСФСР.