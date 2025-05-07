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НОВОСТИ

Сергей Собянин: В Москве участники СВО и их семьи получили более 258 тыс. услуг

21:43 07.05.2025

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил городскому правительству продолжить активное выполнение программы помощи участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. По словам градоначальника, координацией всех существующих видов и мер помощи в мегаполисе занимается Единый центр поддержки, где организовано полное индивидуальное сопровождение участников СВО и их семей как в период прохождения службы, так и после ее окончания. «Важно, что помощь оказывается в рамках взаимодействия всех городских служб и ведомств — бесшовно, по единому алгоритму, - отметил мэр столицы. - Участники СВО и их родные уже получили свыше 258 тыс. различных услуг. Одни из самых востребованных — профессиональное обучение, повышение квалификации, трудоустройство и юридическое сопровождение».

Напомним, помощь участникам специальной военной операции и их близким предоставляется в Москве с октябре 2022 года. В столице был принят пакет региональных мер поддержки, который учитывает основные потребности всех членов семьи военнослужащего. 1 марта 2023 года был открыт Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей на Береговом проезде, дом 8, строение 2. Это первое такое учреждение в России, реализующее многопрофильную модель помощи.

Посетителями Единого центра очень востребованы такие услуги, как профессиональное обучение, повышение квалификации и трудоустройство. Соискателям обеспечивают индивидуальный подход и помощь в построении карьерной траектории в зависимости от его опыта, знаний и запросов. 

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