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Ответственность за будущие эскалации в регионе Пакистан возложил на Индию

14:50 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападение на мирное население Пакистана недопустимо, а последствия эскалации конфликта в регионе будут полностью возложены на Индию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы секретариата премьер-министра Пакистана по итогам внеочередного заседания Совета национальной безопасности.

«Пакистан решительно отвергает обвинения Индии в наличии террористических лагерей на своей территории. Также следует напомнить, что сразу после 22 апреля 2025 года Пакистан выступил с искренним предложением о проведении достоверного, прозрачного и нейтрального расследования, которое, к сожалению, не было принято. Представители иностранных СМИ уже посетили эти „воображаемые террористические лагеря“ 6 мая 2025 года, и на 7 мая 2025 года были запланированы новые визиты. Однако, опасаясь разоблачения своей лжи и не имея ни малейших доказательств своих заявлений, индийское руководство, лишенное всякой морали, теперь дошло до того, что нападает на невинных мирных жителей, чтобы удовлетворить свои бредовые мысли и недальновидные политические цели, — говорится в документе. — Нападение на мирное население недопустимо и неприемлемо для Пакистана. Индия, вопреки здравому смыслу и рациональности, снова разожгла ад в регионе. Ответственность за вытекающие последствия будет полностью лежать на Индии».


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