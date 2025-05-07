На заправках «Роснефти» по всей России 8-9 мая раздадут почти 2 миллиона георгиевских ленточек

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Волонтеры 8 и 9 мая раздадут клиентам автозаправок «Роснефти» в разных регионах РФ около 2 млн георгиевских ленточек. Масштабная акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в нынешнем году ленточки уже получили сотрудники всех предприятий нефтяной компании и их близкие, а также ветераны и школьники.

Напомним, сеть заправок «Роснефти» объединяет примерно 3 000 станций в 62 регионах России. В 20 регионах страны посетители флагманских станций смогут получить не только георгиевские ленточки, но и памятные значки.

Отметим, что сотрудники «Роснефти» традиционно участвуют в акции «Георгиевская ленточка». Символы Великой Победы раздавали в том числе в рамках различных акций, таких как «Вернисаж Победы», «Сад Памяти», «Награды Победы», «Диктант Победы», «Марафон Победы», во время экскурсий в музеи воинской славы и тематических автопробегов.

В праздничные дни на некоторых автозаправочных станциях «Роснефти» будут также развернуты полевые кухни, организованы тематические фотозоны, выставка гражданской автотехники 1940-х годов и состоятся выступления артистов с песнями военных лет.

Кроме того, посетители заправок «Роснефти» в праздничные дни смогут услышать песни военных лет в исполнении Хора Сретенского монастыря. На расположенных у касс автозаправок экранах будут показывать поздравительные видеооткрытки с QR-кодом, который позволит прослушать произведения из новой музыкальной программы хора, которая называется «Великой Победе посвящается». Программа объединяет истории о судьбах героев Великой Отечественной войны и лучшие песни фронтовых лет, такие как «Катюша», «Священная война», «От героев былых времен», «Дороги», «Прощание славянки», «Смуглянка», «Нам нужна одна победа». Как сообщала «Независимая газета», хор представит программу россиянам в ходе гастрольного тура, который объединит 24 городах в регионах присутствия «Роснефти». Тур будет завершен 3 июля в Сочи.