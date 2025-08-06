В украинских хранилищах запасы газа остаются рекордно низкими
20:40 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины остаются рекордно низкими. Об этом сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO.
По ее данным, по состоянию на 5 августа закачано уже более 10 млрд кубометров, заполненность составляет 32,3%. «Запасы в хранилищах в этом году остаются самыми низкими, по крайней мере, за последние 12 лет», — констатировала компания. При этом до 1 ноября Минэнерго запланировало иметь в ПХГ 13,2 млрд кубометров. Собственная добыча, по данным EXPRO, не покроет объем необходимой закачки, и «Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров газа в течение августа — октября».
НОВОСТИ
- 20:50 06.08.2025
- От 1 000 пленных солдат ВСУ Киев принять отказался - Мединский
- 20:43 06.08.2025
- Трамп сообщил о достижении крупного успеха по итогам встречи спецпосланника Уиткоффа и президента Путина
- 19:20 06.08.2025
- В Федерации индийских экспортеров считают, что США серьезно ударили по индийскому экспорту
- 19:00 06.08.2025
- Ученые прогнозируют усиление активности Ключевского вулкана на Камчатке
- 17:40 06.08.2025
- Трамп ввел дополнительные пошлины в отношении Индии в размере 25% за покупку нефти у РФ
- 17:12 06.08.2025
- Банк России прогнозирует инфляцию в РФ на конец III квартала на уровне 8,5%
- 17:00 06.08.2025
- В Сомали засуха охватила районы с населением 2,5 млн человек — ООН
- 16:32 06.08.2025
- Тарифы Трампа против Индии из-за экспорта нефти из РФ нанесут ущерб США — CNN
- 16:12 06.08.2025
- Президент РФ владеет полнотой информации по украинскому вопросу — Ушаков
- 16:00 06.08.2025
- Суверенный фонд Норвегии проверит свои вложения в израильские компании после критики — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать