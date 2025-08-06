В украинских хранилищах запасы газа остаются рекордно низкими

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины остаются рекордно низкими. Об этом сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO.

По ее данным, по состоянию на 5 августа закачано уже более 10 млрд кубометров, заполненность составляет 32,3%. «Запасы в хранилищах в этом году остаются самыми низкими, по крайней мере, за последние 12 лет», — констатировала компания. При этом до 1 ноября Минэнерго запланировало иметь в ПХГ 13,2 млрд кубометров. Собственная добыча, по данным EXPRO, не покроет объем необходимой закачки, и «Украине необходимо импортировать около 1,7 млрд кубометров газа в течение августа — октября».