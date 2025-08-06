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НОВОСТИ

Трамп сообщил о достижении крупного успеха по итогам встречи спецпосланника Уиткоффа и президента Путина

20:43 06.08.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У моего спецпосланника, Стива Уиткоффа, состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!", - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

В то же время Трамп не упомянул возможность введения США вторичных санкций в отношении РФ.

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