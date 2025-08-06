Ученые прогнозируют усиление активности Ключевского вулкана на Камчатке

19:00 Источник: Интерфакс

Ученые прогнозируют усиление извержения Ключевского вулкана на Камчатке с выбросами пепла на высоту до 12 км, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы (ЕГС) РАН. «На основе данных о вулканическом дрожании можно сделать вывод, что в ближайшие трое суток ожидается пароксизмальное (особо сильное) извержение вулкана Ключевской.

Ожидаемое извержение будет иметь параметры, аналогичные пароксизмальным извержениям 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года. Тогда пепловые выбросы достигали 12 км», – говорится в сообщении. Ученые просят местных жителей и гостей региона не приближаться к вулкану, также не планировать поездки в район вулкана Толбачик в связи с опасностью паводка на реке Студеной, которая питается ледниками на склонах Ключевского вулкана. Извержение Ключевского вулкана усилилось после землетрясения 30 июля. Пепловые выбросы происходят по несколько раз в день, утром в среду вулкан выбросил 10-километровый столб пепла, по склонам течет раскаленная лава.

Ключевской – действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Между тем сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее вечером в среду по местному времени в Тихом океане близ берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ЕГС РАН. «Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 22.35 (13.35 по Москве) с эпицентром в 213 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 39,3 км под морским дном», – сказал собеседник агентства. По его данным, в Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов. После этого подземного толчка в течение 20 минут специалисты зафиксировали еще четыре афтершока магнитудой 4,8–5,7.