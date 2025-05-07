В Ижевске из-за введенных ограничений десять авиарейсов задержаны
15:10 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В сообщении в телеграм-канале «Ижавиа» говорится, что авиакомпания «предпринимает все меры для стабилизации расписания». «Обслуживание пассажиров задержанных рейсов ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами в зависимости от продолжительности ожидания вылета», — говорится в сообщении.
Генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников отметил, что из-за введения временных ограничений в аэропортах московского авиаузла задерживаются рейсы авиакомпании «Ижавиа» в Домодедово, а также в обратном направлении. По его данным, также были задержаны рейсы авиакомпании «Россия» в Шереметьево и обратно.
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