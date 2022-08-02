ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив — портал
17:42 02.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС Китая во вторник направили истребители Су-35 в воздушное пространство над Тайваньским проливом на фоне вероятного визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил китайский портал «Юйюань таньтянь».
«В настоящий момент истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая (НОАК — прим. ТАСС) пересекают Тайваньский пролив», — передает портал.
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