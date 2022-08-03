Эксперт Минцифры назвал онлайн-голосование конкурентным преимуществом Москвы в сфере IT

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Внедрение системы электронного голосование в Москве демонстрирует конкурентоспособность российской столицы в сфере информационных технологий, полагает глава некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. По его мнению, чем быстрее столица РФ опробует новую технологию голосования, тем интенсивней она будет внедряться по всей стране. «Это более эффективно и более безопасно, а значит создает всей стране конкурентное преимущество в мире», - уверен Макаров. Напомним, на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября в Москве будут активно использовать систему онлайн-голосования, которая была обновлена по сравнению с версией, использованной на выборах в Госдуму 2021 года.

Эксперт считает, что разработчики системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в перспективе могут предложить ее для использования в других странах, сформировав там формировать там новый рынок. «Это самая сильная «мягкая сила», которую только можно придумать. Это как спутник и Гагарин в свое время», - полагает Макаров.

Он говорит, что применение технологии блокчейн позволяет гарантировать избирателю, что его голос учтен в системе голосования и никто не сможет удалить его из результатов голосования, поскольку информация о факте голосования находится одновременно в нескольких независимых реестрах. «У меня нет никаких сомнений в том, что мэрия Москвы действует в соответствии с законом, - говорит Макаров. - Для применения таких новых технологий, как блокчейн, не существует наработанного годами законодательства. Поэтому в данном случае возможно применение экспериментального правового режима, который позволяет в порядке пробы применять приложения на базе технологий нового технологического уклада (к которым относится и блокчейн) на ограниченных территориях».