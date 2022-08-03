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НОВОСТИ

Более 6,3 млн беженцев с Украины оказались в странах Европы - ООН

21:20 03.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 3 августа 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 6,3 млн беженцев с Украины. Более 3,7 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи, согласно уточненным данным УВКБ, опубликованным в среду на его сайте.

Как отметили в управлении, по состоянию на 3 августа в европейские страны прибыли 6 303 237 украинских беженцев, в том числе 1 968 127 — в Россию, 1 256 568 — в Польшу, 915 000 — в Германию, 404 839 — в Чехию, 157 309 — в Италию, 131 771 — в Испанию и 104 000 — в Великобританию. В остальных государствах это число не превышает 100 тысяч. В целом, 3 778 254 прибывших беженцев были включены в Европе в национальные программы временной защиты и поддержки.

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