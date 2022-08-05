13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне в связи со снижением темпов уборки урожая. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Как отмечает Минсельхоз, объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад. Кроме того, в текущей ситуации существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранной техники есть сложности с поставкой комплектующих.

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.