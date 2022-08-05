Китай объявил о приостановке восьми механизмов сотрудничества с США из-за визита Пелоси

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в пятницу объявил о приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Как следует из документа, Пекин принял решение об отмене двусторонних рабочих встреч представителей оборонных ведомств, прекращении работы линии прямой связи на уровне между региональными военными командованиями, а также остановке сотрудничества в рамках механизма обеспечения безопасности на море.

Кроме того, МИД КНР сообщил о приостановке сотрудничества с США в сфере незаконной миграции и репатриации граждан, в области судопроизводства и юстиции, борьбы с наркотиками, противодействия международной преступности, а также приостановил двусторонние консультации по вопросам изменения климата.