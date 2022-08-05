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НОВОСТИ

Власти Израиля собираются призвать в армию до 25 тыс резервистов

20:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве из резерва до 25 000 военнослужащих для «оперативных целей». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 000 солдат для оперативных целей», — говорится в заявлении.

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