Власти Израиля собираются призвать в армию до 25 тыс резервистов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве из резерва до 25 000 военнослужащих для «оперативных целей». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 000 солдат для оперативных целей», — говорится в заявлении.