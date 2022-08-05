Власти Израиля собираются призвать в армию до 25 тыс резервистов
20:00 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министр обороны Бени Ганц утвердил приказ о призыве из резерва до 25 000 солдат для оперативных целей», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 19:58 05.08.2022
- Президенты России и Турции сделали совместное заявление по итогам переговоров в Сочи
- 19:45 05.08.2022
- Путин и Эрдоган вели переговоры в Сочи более четырех часов
- 17:40 05.08.2022
- ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар
- 17:38 05.08.2022
- Мэр Собянин рассказал о комплексном развитии города по программе «Мой район»
- 17:30 05.08.2022
- Андрей Воробьев побывал на открытии фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре
- 17:12 05.08.2022
- «Петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже — глава МИД КНР
- 17:00 05.08.2022
- Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией — Эрдоган
- 16:32 05.08.2022
- ВКС России уничтожили в Сирии боевиков группировки, обучающейся инструкторами США — МО РФ
- 16:12 05.08.2022
- Премьер Молдавии отказалась поехать в Москву для переговоров по стоимости газа
- 16:00 05.08.2022
- Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать