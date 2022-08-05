Президенты России и Турции сделали совместное заявление по итогам переговоров в Сочи

19:58 Источник: НГ-Online

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, Российская Федерация, 5 августа 2022 года.

Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами.

В рамках этих пониманий лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.

По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности.

В этом контексте лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с её духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства.

Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями.

Заявлена твердая приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Стороны обозначили важность проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов на основе максимально широкого консенсуса и вновь подтвердили свою поддержку продолжающемуся политическому процессу, основанному на главенствующей роли самих ливийцев и под их руководством.

Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

Заявление опубликовано на официальном сайте президента России

