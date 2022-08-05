Турция будет частично оплачивать российский газ рублями - Новак

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.

«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — сообщил Новак.

Таким образом, по словам вице-премьера, Россия и Турция говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах. «На первом этапе часть поставок будет оплачиваться уже в российских рублях, это, действительно, новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул он.