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НОВОСТИ

Турция будет частично оплачивать российский газ рублями - Новак

20:30 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.

«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — сообщил Новак.

Таким образом, по словам вице-премьера, Россия и Турция говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах. «На первом этапе часть поставок будет оплачиваться уже в российских рублях, это, действительно, новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул он.

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