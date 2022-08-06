Запад обеспокоен углублением связей РФ и Турции - FT

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада все более обеспокоены углубляющимся сотрудничеством России с Турцией. Об этом сообщила в субботу газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на ряд неназванных западных источников по итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, состоявшихся 5 августа.

Шесть источников сообщили изданию, что они обеспокоены заявлениями двух лидеров о намерении углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики. Другой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель «все более и более пристально» следит за турецко-российскими отношениями, а еще один назвал позицию Анкары «оппортунистской». «Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям», — приводятся в статье его слова.