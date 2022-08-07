Губернатор Андрей Воробьев рассказал о старте Кубка Александра Овечкина
12:18 07.08.2022
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Фото Дениса Трудникова
Впервые турнир прошел в 2018 году, тогда в нем участвовали только команды из Подмосковья, в этом же году – это 12 ведущих хоккейных академий страны.
А 13 августа пройдет матч «Легенд хоккея». На лед выйдут Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Алексей Жамнов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил организаторов соревнований: «Спасибо Саше за то, что поддерживает молодых, увлеченных хоккеем парней и помогает ребятам на пути к успеху!»
Кроме того, стало известно, то сборная Московской области впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике. Подмосковные спортсмены завоевали 10 золотых, 8 серебряных и столько же бронзовых медалей. Турнир проходил в Чебоксарах, там соревновались атлеты из 70 регионов. Андрей Воробьёв поздравил всех спортсменов и тренеров с отличным результатом: «Вы лучшие в стране и это неоспоримый факт. Так держать!»
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