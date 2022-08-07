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Для усиления военного присутствия в регионе США создали тайваньский кризис - глава МИД КНР

18:55 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И.

«США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

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