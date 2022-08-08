Два сухогруза с зерном вышли с Украины — Минобороны Турции

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сухогруза с сельхозпродукцией в понедельник утром вышли с Украины, сообщило Минобороны Турции.

«Сухогруз МВ SACURA, который проследует в Италию 11 тыс. тонн сои, и MV ARIZONA, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тыс. тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск», — говорится в сообщении министерства в «Твиттере».