0
0
51
НОВОСТИ

Два сухогруза с зерном вышли с Украины — Минобороны Турции

10:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сухогруза с сельхозпродукцией в понедельник утром вышли с Украины, сообщило Минобороны Турции.

«Сухогруз МВ SACURA, который проследует в Италию 11 тыс. тонн сои, и MV ARIZONA, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тыс. тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск», — говорится в сообщении министерства в «Твиттере».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 08.08.2022
Страны ЕС могут потребовать от Украины уступок России - экс-советник Борреля
0
35
10:05 08.08.2022
Долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 млрд рублей - СМИ
0
76
09:32 08.08.2022
Строительная техника повреждена после очередного удара ВСУ по мосту в Херсоне — ВГА
0
133
09:20 08.08.2022
В Киргизии при восхождении на пик Хан-Тенгри погибла российская альпинистка
0
136
09:00 08.08.2022
Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня
0
174
09:00 08.08.2022
Обстрелы Запорожской АЭС ВСУ угрожают ядерной безопасности Европы — посольство РФ в США
0
182
18:55 07.08.2022
Для усиления военного присутствия в регионе США создали тайваньский кризис - глава МИД КНР
0
727
17:25 07.08.2022
Почти 70% американцев считают, что состояние экономики США ухудшается - опрос
0
765
17:05 07.08.2022
ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы случилось из-за сверхинтенсивных осадков
0
853
15:30 07.08.2022
На фоне энергокризиса экс-премьер Британии советует принять чрезвычайный бюджет
0
824

Возврат к списку