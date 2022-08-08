Действия Запада ставят вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы — МИД РФ
11:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны своими действиями против России ставят вопрос о переносе дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье из Женевы в нейтральное место. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к очередной годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.
«Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют „правила игры“ и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», — указала Захарова.
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