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ВСУ повредили линию электропередачи от ЗАЭС в Запорожскую и Херсонскую области — МО РФ

14:32 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воскресный обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС (ЗАЭС) вызвал повреждение высоковольтной линии, подававшей электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия „Каховская“, обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», — сообщил он.

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