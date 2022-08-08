ВСУ повредили линию электропередачи от ЗАЭС в Запорожскую и Херсонскую области — МО РФ
14:32 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воскресный обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС (ЗАЭС) вызвал повреждение высоковольтной линии, подававшей электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия „Каховская“, обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», — сообщил он.
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