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НОВОСТИ

Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского

18:40 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Польше Сергея Андреева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить <…> орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польша», — говорится в документе.

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