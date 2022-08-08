Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского
18:40 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Польше Сергея Андреева орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить <…> орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польша», — говорится в документе.
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