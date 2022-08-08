Индия и США начали совместные учения сил спецназа
19:20 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и США начали в понедельник совместные учения своих сил специального назначения, маневры проходят на севере страны в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщило министерство обороны южноазиатской республики.
«Сегодня в школе подготовки сил спецназа в Баклохе в штате Химачал-Прадеш начались 13-е совместные учения индо-американских сил специального назначения „Ex Vajra Prahar 2022“ („Экс Ваджра Прахар 2022“ — прим. ТАСС)», — указали в военном ведомстве.
Американский контингент представлен личным составом первой группы спецназа (1st Special Forces Group) и отрядом специальной тактики (Special Tactics Squadron). Индийская сторона привлекла военных из школы подготовки в Баклохе.
Учения продлятся 21 день. «Они направлены на обмен передовым опытом в таких областях, как совместное планирование миссий и оперативная тактика, а также на улучшение взаимодействия между силами спецназа двух стран», — подчеркнули в Минобороны.
Индия и США проводят эти учения ежегодно. В прошлом году они прошли в октябре на объединенной базе ВМС и Армии США Lewis Mcchord («Льюис Маккорд») в штате Вашингтон.
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