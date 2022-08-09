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Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян

09:05 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил в обнародованном в понедельник интервью газете The Washington Post.

По словам Зеленского, "самые важные санкции - это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще". Поэтому они "должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию", утверждает он. С точки зрения Зеленского, эта мера должна касаться даже тех граждан РФ, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. "Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию", - добавил он.

С точки зрения Зеленского, можно "призвать к ответственности все население" России. "Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", - отметил он. Президент Украины также назвал уже введенные против России санкции "слабыми" по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.

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