Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян
09:05 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил в обнародованном в понедельник интервью газете The Washington Post.
По словам Зеленского, "самые важные санкции - это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще". Поэтому они "должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию", утверждает он. С точки зрения Зеленского, эта мера должна касаться даже тех граждан РФ, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. "Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию", - добавил он.
С точки зрения Зеленского, можно "призвать к ответственности все население" России. "Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него", - отметил он. Президент Украины также назвал уже введенные против России санкции "слабыми" по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.
НОВОСТИ
- 09:20 09.08.2022
- ФБР провело обыск в поместье Трампа
- 09:00 09.08.2022
- В Запорожской области не исключают вариант онлайн-голосования на референдуме
- 22:40 08.08.2022
- США передали Украине «множество сотен» ракет для HIMARS, поставки продолжатся — Пентагон
- 22:00 08.08.2022
- Российским банкам разрешили не работать в валюте стран, заморозивших их активы
- 21:20 08.08.2022
- Заказчик в Ливане отказался покупать груз украинской кукурузы с судна Razoni
- 20:40 08.08.2022
- США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета
- 20:00 08.08.2022
- Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекции по ДСНВ свои объекты — МИД
- 19:20 08.08.2022
- Индия и США начали совместные учения сил спецназа
- 18:40 08.08.2022
- Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского
- 18:27 08.08.2022
- Более 3000 занятий провели в Москве за два года в рамках проекта "Спортивные выходные"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать