Средства ПВО отразили удары украинских военных в Херсонской области
10:05 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ обстреляли Херсонскую область в ночь на вторник, заряды не достигли цели благодаря системе ПВО, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«Стреляли [артиллерия ВСУ], но стреляют они постоянно. ПВО отработала. Нет попаданий или разрушений каких-то», — сказал он.
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