Средства ПВО отразили удары украинских военных в Херсонской области

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ обстреляли Херсонскую область в ночь на вторник, заряды не достигли цели благодаря системе ПВО, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Стреляли [артиллерия ВСУ], но стреляют они постоянно. ПВО отработала. Нет попаданий или разрушений каких-то», — сказал он.