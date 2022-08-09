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Кисида стал первым действующим премьером, посетившим музей атомной бомбардировки Нагасаки

10:20 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник по случаю годовщины американской атомной бомбардировки города Нагасаки посетил Музей атомной бомбардировки этого города. Об этом объявила администрация музея, открытого в 1996 году.

По данным агентства Киодо, Кисида стал первым действующим премьером, посетившим этот музей. Зачастую главы японского правительства и высокопоставленные иностранные гости посещают Музей атомной бомбардировки Хиросимы, который несколько лет назад прошел масштабное обновление.

Выступая ранее на траурной церемонии, посвященной памяти жертв бомбардировки Нагасаки, Кисида подчеркнул, что Япония «продолжит путь к миру, свободному от ядерного оружия, каким бы узким, крутым и трудным он ни был». «Придерживаясь трех безъядерных принципов (не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие — прим. ТАСС), мы будем стремиться соединить реальность сложной обстановки в сфере безопасности с идеалом мира, свободного от ядерного оружия», — добавил он.

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