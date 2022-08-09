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НОВОСТИ

Выдачи потребительских кредитов фактически вернулись к уровню начала года - СМИ

10:32 09.08.2022 Источник: РБК

Российские банки в июле 2022 года одобрили населению 1,75 млн кредитов наличными на 427,4 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 23,3%, а количество новых ссуд — на 14,8%.

После провала в марте—мае и слабого восстановления в июне рынок необеспеченного кредитования в середине лета практически вернулся к уровням начала года: в январе—феврале продажи банков в этом сегменте составляли 467,8 млрд и 484,4 млрд руб. соответственно. Однако относительно рекордного для розницы 2021 года июльские показатели все еще выглядят слабыми: в годовом выражении объем выданных за месяц беззалоговых кредитов снизился почти на 45%, а количество — на 26,2%.

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