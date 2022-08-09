В Москве выявили 4 781 случай заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 781 против 5 241 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 868 715 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 17 против 18 днем ранее, до 44 600. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 5 711, до 2 645 382.