Ответные меры на случай осложнения ситуации с транзитом в Калининград проработаны — МИД РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры, которые могут быть приняты в случае осложнения ситуации с транзитом в Калининград, проработаны, заявил во вторник чрезвычайный и полномочный посол, посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Могу лишь сказать одно, что меры ответные проработаны (на случай осложнения ситуации с транзитом в Калиниград — прим. ТАСС) в межведомственном формате и в случае необходимости будет принято решение о том, чтобы принять эти меры. В какие-то детали я бы не хотел сейчас вдаваться», — отметил он.