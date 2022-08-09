Ответные меры на случай осложнения ситуации с транзитом в Калининград проработаны — МИД РФ
15:12 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры, которые могут быть приняты в случае осложнения ситуации с транзитом в Калининград, проработаны, заявил во вторник чрезвычайный и полномочный посол, посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Могу лишь сказать одно, что меры ответные проработаны (на случай осложнения ситуации с транзитом в Калиниград — прим. ТАСС) в межведомственном формате и в случае необходимости будет принято решение о том, чтобы принять эти меры. В какие-то детали я бы не хотел сейчас вдаваться», — отметил он.
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