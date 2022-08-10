Литовские вертолеты следят за российскими поездами - WSJ

10:00 Источник: Газета.Ru

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз написал в своей статье, что литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, которые направляются в Калининградскую область, из-за «опасений» за Сувалкский коридор.

Как сообщили изданию в Министерстве внутренних дел Литвы, пограничники в четыре раза увеличили число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.

«Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — заявил журналист. Газета.Ru